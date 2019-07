M5s, Di Maio: stop al tetto di due mandati per consiglieri comunali

Stop al tetto dei due mandati per i consiglieri comunali M5s e apertura alle liste civiche. Sono le ultime due proposte di riorganizzazione del Movimento che il capo politico Luigi Di Maio illustra in un video pubblicato sul Blog delle Stelle. Gli iscritti sono chiamati ad esprimersi nel corso dell'assemblea annuale convocata su Rousseau per il 25 e 26 luglio.