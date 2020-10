M5s, Di Maio: "C'è chi ci ostacola ma guardiamo avanti"

Il Movimento 5 stelle "sta vivendo una fase di transizione perché stiamo crescendo e maturando". La ha detto l'ex capo politico Luigi Di Maio. "Sono fiero di far parte di questa forza politica che sta cambiando il Paese. In molti continuano ad attaccarci, in molti continuano a ostacolarci, ma questi sono i fatti. Abbiate fiducia in noi, abbiate fiducia nel cambiamento. Rimaniamo uniti e guardiamo avanti", ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri.