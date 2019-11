M5s, Di Maio ammette: "Siamo in difficoltà, serve una nuova organizzazione"

Nel giorno in cui gli iscritti sono chiamati a votare, tramite la piattaforma Rousseau, sulla partecipazione alle Regionali in Emilia e Calabria, Di Maio ammette le difficoltà del Movimento. "Non stiamo decidendo solo su un appuntamento elettorale ma riconosciamo che dopo 18 mesi al governo abbiamo bisogno di nuovi valori e di una nuova organizzazione", dice. Il leader del M5s sottolinea che "bisogna sistemare alcune cose all'interno del Movimento".