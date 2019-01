M5s, Di Battista: "Non ho intenzione di candidarmi per le Europee"

" Non ho intenzione di candidarmi per le Europee ". Lo ha affermato Alessandro Di Battista a "Che tempo che fa", aggiungendo "Preferisco aiutare da fuori". "Il reddito di cittadinanza è una cosa che mi rende orgoglioso", ha sottolineato. Sugli errori commessi dal M5s, Di Battista ha spiegato: "Sono stati fatti al livello comunicativo. Penso al ministro Danilo Toninelli massacrato per una gaffe, ma pochi giorni fa ha bloccato l'aumento dei pedaggi".

Toninelli massacrato dopo il no ai Benetton - "Ai cittadini - ha proseguito Di Battista - interessa più questo che altro. Toninelli stato massacrato dai media ma per me dietro c'è la mano di Benetton. Non ho le prove, e' la mia opinione e me ne assumo la responsabilità. Da quando ha parlato di revoca della concessione ad Autostrade è stato massacrato. E' il miglior ministro del governo".



Non scontato ribaltamento M5s-Lega - Sulla grande crescita della Lega nei sondaggi, ha analizzato: "Non è scontato che ci sia un ribaltamento delle forze che formano il governo. I sondaggi lasciano il tempo che trovano, consiglio di guardarli poco". Dopo tutto i provvedimenti del M5s "sono meno ad effetto e più complessi".