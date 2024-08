M5s, Conte: "Visione diversa da Grillo ma la Costituente va avanti | L'Assemblea deciderà su tutto, anche sullo statuto"

Il leader del M5s, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio nazionale, torna a parlare dei recenti contrasti con Grillo in merito alla Costituente. Con lui "ci siamo sempre sentiti e continueremo a sentirci. Abbiamo una visione diversa, avete visto nello scambio epistolare, ma ovviamente questo processo costituente non si fermerà". E aggiunge: "Grillo è fondatore e attualmente garante, nessuno gli toglie questo ruolo. Ma adesso non conta Grillo, non conta Conte, contano gli iscritti e i simpatizzanti che riossigeneranno il Movimento e lo rilanceranno".