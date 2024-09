M5s, Conte a "4 di sera": "Non rispondo più a Grillo, il processo costituente è avviato ed è irreversibile"

"Grillo dice di non essere il padrone del Movimento, bensì il papà - commenta Giuseppe Conte riprendendo una clip mostrata proprio nel programma condotto da Paolo Del Debbio - Certo, è il fondatore, ha avuto l'opera meritoria di lancio di questa grandissima iniziativa per contrastare la vecchia politica, la corruzione, per affermare l'etica pubblica, per cercare di contrastare i privilegi di pochi a favore dei diritti di tutti. Il papà, però, non può pensare di avere un telecomando in mano e di esercitare il "parental control" per dire a dei bambini cosa possono vedere e discutere, perché è una comunità di adulti".