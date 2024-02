Il leader del M5s Giuseppe Conte chiama il Pd di Elly Schlein e apre a un'alleanza con l'obiettivo di andare al governo del Paese, passando per la Sardegna, dove domenica si andrà al voto per le Regionali.

"A me - spiega l'ex premier - interessa mandare a casa Giorgia Meloni e la Sardegna può essere un primo passo. Non mi piace parlare di laboratorio perché penso sia irrispettoso verso gli elettori sardi, però è chiaro che qui con il Pd abbiamo messo in campo una proposta forte, incarnata da una candidata credibile, competente e onesta. Dobbiamo farlo anche a livello nazionale, io chiedo solo che ci sia un progetto serio e autentico e non un cartello elettorale dettato dalla necessità e dall'ansia di potere degli apparati".