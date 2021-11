M5s, Conte: "Maggioranza parlamentari favorevole a 2 per mille"

IPA

Anche il M5s potrebbe decidere di finanziarsi attraverso le donazioni del 2 per mille. Giuseppe Conte in assemblea congiunta dei parlamentari avrebbe annunciato che "la stragrande maggioranza è pronta ad affrontare la novità". "Ci sono 4 o 5 contrari, qualcuno ha dubbi. Ma il resto è favorevole" ha spiegato aggiungendo che "comunque credo che sia necessario un passaggio sul web per far votare gli iscritti".