M5s, Beppe Grillo: "Certo che resteremo nel governo"

Beppe Grillo ha risposto con un "ma certo" alla domanda se il M5s abbia intenzione di rimanere nel governo.

Il garante del Movimento, arrivando al Senato dove ha in programma di incontrare i parlamentare pentastellati, ha attaccato i giornalisti: "Siete esaltati, coprite le cose vere con non cose. Quando vi comporterete bene con me, con noi, con il Movimento, faremo delle belle interviste", ha detto.