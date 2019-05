Luigi Di Maio: “La Lega sta perdendo un po’ la testa”

“La tensione al governo è salita dal caso Siri, cioè da quando il M5s è stato intransigente su un sottosegretario indagato per corruzione”: è così che Luigi Di Maio ha commentato l’atmosfera politica di queste settimane. In particolare, il vicepremier ha sottolineato come entrati in campagna elettorale per le elezioni europee abbia notato “in questi quattro mesi dei comportamenti della Lega che non avevo visto prima, e spero che dopo il 26 maggio la smettano e così ci mettiamo al lavoro”. Un commento che viene più volte ribadito riferendosi anche alle ultime tensioni con Papa Francesco o con il premier Conte: “Per me il governo va avanti ma la Lega sta perdendo un po’ la testa”.