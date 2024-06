Lucca, consigliera FdI chiede un minuto di silenzio per l'elezione di Ilaria Salis

Il capogruppo di FdI in consiglio comunale a Lucca, Lido Fava, ha invece rincarato la dose in un commento al post del consigliere comunale. "Comunque spero che tu non nutra simpatie per la Hammerband, l'organizzazione paraterroristica di cui fa parte la sciagurata - ha scritto Fava - che è stata eletta nel Parlamento europeo. Ma non voglio immaginare quale sarebbe stata la vostra reazione a parti invertite: metti che Fratelli d'Italia avesse candidato alle elezioni un detenuto di estrema destra in un carcere straniero per atti simili a quelli di cui è accusata la sciagurata in questione. Quindi che facciate le anime belle per quanto successo ieri sera lo trovo insopportabile".