Lollobrigida: "Fuori dal governo? C'è chi fa gossip, io continuo a lavorare"

"La mia posizione nel governo è salda? Non è un giudizio a cui sono interessato, io lavoro e guardo i dati. E' ovvio che il governo e i ministri fanno il loro meglio e io voglio ringraziare le nostre imprese per rendere grande la nostra Nazione". Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rispondendo alle voci di dimissioni circolate nelle scorse settimane. "Mentre in spiaggia e in alcune redazioni di giornali si discute e si fanno gossip e pettegolezzi - ha aggiunto - noi lavoriamo al G7 e all'Expo".