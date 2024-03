Il ministro Lollobrigida: "La tolleranza delle proteste ha portato al terrorismo"

"Confronto e squadrismo"

Ricordando la strage di via Fani, Lollobrigida ha quindi sottolineato, in relazione alle proteste: "Al direttore Maurizio Molinari è stato impedito di parlare all'interno di un'università che per definizione dovrebbe essere il luogo del confronto e della libertà. Purtroppo è accaduto tante altre volte e accade quando c'è un orientamento diverso dagli squadristi rossi dei centri sociali".