Liliana Segre sui giovani di FdI: dovrò ancora essere cacciata dal mio Paese?

"Credo che queste derive, chiamiamole derive, che sono venute fuori nell'ultima settimana così in modo eclatante - riflette Liliana Segre - ci siano sempre state, nascoste, non esibite, e che con l'attuale governo si approfitti di questo potere grande della destra, non ci si vergogni più di nulla". Un intervento, nel quale si chiede anche se verrà di nuovo cacciata dal suo Paese, che per intensità ricorda quello pronunciato il 14 maggio al Senato, quando parlò dell'ascesa del fascismo un secolo fa.