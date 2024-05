Regione Liguria, Toti sostituito pro tempore dal vicepresidente Piana

FdI: "Non escluse le dimissioni di Toti e elezioni anticipate"

"Non si può escludere nulla. In Liguria le elezioni sono in programma da ottobre del 2025 ma l'ipotesi del voto anticipato a questo punto non si può escludere". Lo dice Matteo Rosso, parlamentare e coordinatore ligure di Fratelli d'Italia. "Bisogna anche vedere le scelte che opererà Toti, magari per difendersi in modo più sereno preferisce dimettersi e cade tutto e si va al voto. E' davvero presto per aggiungere altro. A caldo posso dire solo queste cose", aggiunge.