Regione Liguria, l'inchiesta si allarga: altri indagati, anche il commissario del porto di Genova | Toti: "Determinato a chiarire"

Signorini, che si trova nella casa circondariale di Marassi a Genova, è accusato di corruzione nell'esercizio della funzione e atti contrari ai doveri d'ufficio. Al suo posto come commissario del porto di Genova subentrò nel settembre 2023 Paolo Piacenza. La guardia di finanza ha effettuato perquisizioni in uffici e residenza del dirigente.

Oltre 220mila euro in contanti trovati nella villa di Spinelli

Nel frattempo si aggiungono elementi, come quanto emerso dalle perquisizioni delle Fiamme Gialle nella villa di Spinelli a Genova Quarto, dove sono stati ritrovati e sequestrati contanti che per chi indaga sarebbero profitto dei reati di corruzione. Si tratta di 220mila euro più 20mila dollari in contanti trovati all'interno di una cassaforte, della cui origine sarà chiamato a dare conto l'imprenditore. Così come dovrà rispondere del ritrovamento di cinque fucili, tre da caccia e due ad aria compressa, risultati regolarmente denunciati dalla suocera di Spinelli ma privi di rinnovo da parte dell'imprenditore. Armi che saranno valutate tramite una perizia tecnica.