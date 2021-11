Liguori: "Salvini? Quel patrimonio di sondaggi che ha avuto negli ultimi anni è sfumato"

"Incontro ancora moltissimi elettori di centrodestra che si chiedono perché Salvini non abbia mai spiegato il motivo per cui uscì da quel governo". A "Stasera Italia", il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori commenta le ultime mosse politiche di Matteo Salvini: "Quando dice: sento tutti e poi decido, ma poi è entrato in un altro governo - ha spiegato Liguori - che è stato deciso però da altri".

"Negli ultimi anni quindi - ha concluso il direttore di Tgcom24 - tutto quel patrimonio di sondaggi che ha portato molti parlamentari a cambiare casacca è già sfumato, e chissà quanti altri resteranno a casa perché ha votato per un referendum".