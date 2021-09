Tgcom24

"La nostra linea è quella della massima sicurezza, è quella del Green pass da estendere dovunque. Noi siamo per l'estensione". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta, stigmatizzando la scelta della Lega che in Commissione alla Camera ha votato per la soppressione del certificato verde. "Chiedo un chiarimento politico su questo punto perché la Lega oggi di fatto si mette contro e fuori dalla maggioranza", ha aggiunto Letta.