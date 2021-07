Letta contro Salvini: non si può sostenere insieme Draghi e Orban

Tgcom24

"Non si può stare allo stesso tempo con l'europeismo e con Orban. Non si può essere sostenitori insieme di Draghi e di Orban. Semplicemente, non si puo'". E' il post su Twitter del segretario del Pd, Enrico Letta, in risposta alla firma della "Carta dei valori" della destra europea, alla quale, oltre a Orban, hanno aderito Fratelli d'Italia ma soprattutto la Lega, che sostiene la maggioranza di Draghi.