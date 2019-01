Legittima difesa, Salvini: "In Aula non ci saranno scherzi da M5s"

"Sono sicuro che non ci saranno degli scherzi in Parlamento", quando verrà approvata la legge sulla legittima difesa. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook. "Abbiamo opposizioni che si attaccano a pane e nutella, io ringrazio i Cinque stelle con cui cercano di farci litigare ma con me non attacca, basta che si rispettano gli impegni", ha aggiunto.