Lega, Salvini: "Tutto ridicolo, i nostri bilanci sono trasparenti"

"Cosa facciano e chiedano a nome loro gli altri la sera non mi è dato saperlo, io rispondo delle casse della Lega", ha aggiunto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio anch'io sul caso Savoini e presunti finanziamenti alla Lega dalla Russia. "Quando andiamo all'estero parliamo di politica e accordi commerciali per le imprese italiane. C'è molta fantasia. Siamo seri dai.... E gli hacker russi che manipolano le elezioni, e il petrolio, e gli americani...", ha concluso.



Di Maio: noi rigidi sulla questione morale - "Noi ci aspettiamo massima trasparenza, non siamo mai finiti in storie del genere, perché abbiamo reso sempre tutto tracciabile e aperto". Lo ha affermato il vicepremier e ministro Luigi Di Maio in un'intervista al Fatto Quotidiano, sottolineando che il M5S è rigido sulla questione morale. "Prima della Russia - ha detto - c'erano stati i 49 milioni di euro spariti e poi i casi di Siri e Rixi. Sul caso Siri abbiamo dimostrato quanto siamo rigidi. E per quanto riguarda i 49 milioni, io non avrei concesso la dilazione della restituzione dei soldi in 80 anni come ha fatto il Tribunale di Genova. Ma non sono un magistrato". Di Maio ha poi precisato: "Mi auguro che possano essere chiariti tutti gli aspetti della vicenda. So che c`è un audio".