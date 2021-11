Lega, Salvini: "Giorgetti? Il confronto è bello, la polemica no"

Ansa

Ai giornalisti che gli chiedevano se al consiglio federale ci fosse stato un chiarimento definitivo con Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini ha risposto: "Abbiamo parlato di futuro, perché per me le polemiche sono una fastidiosa perdita di tempo. Il confronto è bello, la polemica no". Al workshop della Scuola politica del partito a Milano, ha affermato: "Il bello della Lega è da sempre la compattezza".