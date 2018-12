10 dicembre 2018 18:13 Lega, Matteo Salvini: "Mai stati così forti, ma a me piace la democrazia" "Abbiamo ancora il 70% di persone da convincere", afferma il vicepremier leghista che ha parlato affrontando diversi temi tra governo, Europa e migranti in conferenza con la stampa estera

La Lega "non è mai stata così forte come ora, ma tra il 30 e il 100% c'è ancora un 70 percento di persone da convincere". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini alla Stampa Estera, a Roma. "Va bene così - ha aggiunto -, a me piace la democrazia e adoro chi non la pensa come me". Sul governo, ha spiegato: "Lavoriamo perché l'Italia non si veda mai quello che sta accadendo in queste ore in Francia. Lavoriamo per trovare un accordo con l'Ue".

"La Lega, con tutta l'umiltà possibile, sta cercando di dare vita a un nuovo rinascimento europeo - ha proseguito -. E in 6 mesi segnali positivi ne abbiamo dati".



"Dialogo con Ue? Resto positivo fino all'ultimo" - Il ministro dell'Interno ha poi sottolineanto che "la situazione economica internazionale non è favorevole, dalla Germania all'export, alle diatribe tra Usa e Cina sui dazi. E a maggior ragione non capisco come, chi mi ha preceduto, con una situazione internazionale positiva, non sia riuscito a far riaccendere i motori all'Italia". "Ci sentiamo in dovere di investire sulla pace sociale, per evitare le scene francesi e aiutare gli ultimi in difficoltà", ha quindi ribadito. "A chi c'era prima di noi tutto era concesso, e non capisco in cambio di cosa", ha continuato. "Io l'ho detto: l'unica cosa che non possiamo permetterci è l'incertezza". Sul dialogo con l'Ue, il segretario leghista ha chiarito: "Il dialogo deve essere a due, ma sono positivo fino all'ultimo". "Se la Grecia sta come sta, se in Francia ci sono delle barricate per le strade, se l'economia in Germania dà segnali di rallentamento, è evidente che a Bruxelles c'è qualcosa che non funziona".

"Giuseppe Conte ha tutta la nostra stima e il nostro sostengo, l'ho sentito anche stamattina. Il mandato è a governare con il buon senso, quindi non staremo qui a sindacare sullo zero virgola in più o in meno, ma spero che anche dalle altre parti ci sia lo steso buon senso", ha replicato il titolare del Viminale rispondendo alle domande dei giornalisti sul presidente del Consiglio.



"Asse Italia-Germania da ricostruire" - Sulle politiche da attuare con gli altri Stati Ue, Salvini ha lanciato un possibile fronte di alleanze con Berlino: "Sono convinto che l'asse tra Italia e Germania sia da ricostruire".