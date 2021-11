Lega, annullata l'assemblea programmatica dell'11 e 12 dicembre

Ansa

L'assemblea programmatica della Lega, fissata per l'11 e il 12 dicembre a Roma, è stata annullata. La decisione sarebbe stata assunta dopo il via libera in Consiglio dei ministri di rafforzare il Green pass dal 6 dicembre anche in zona bianca. La kermesse, annunciata dal segretario Matteo Salvini in occasione dell'ultimo consiglio federale doveva, doveva servire per "sancire, aggiornare e decidere i binari su cui viaggiamo".