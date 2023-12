Verso nuovo rinvio sul Mes, Lega: "Il 14 dicembre non lo discuteremo"

Nonostante il pressing in Europa, si profila un nuovo rinvio sul Meccanismo europeo di stabilità.

"Il Patto di stabilità è lontano da essere concluso, e anzi vi do una notizia: penso proprio che il 14 dicembre non discuteremo del Mes", ha annunciato il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. "Il ministro Giorgetti ha fatto giustamente presente che è in calendario ma esistono provvedimenti che vengono prima. La posizione della Lega è nota, pensiamo sia uno strumento superato ma aspetteremo di capire le indicazioni del premier Meloni", ha sottolineato Molinari.