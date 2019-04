Le Pen-Orban non vanno a incontro sovranisti organizzato da Salvini

Gli alleati Ue della Lega, Marine Le Pen e Viktor Orban, non parteciperanno all'incontro dei partiti sovranisti, in programma lunedì, convocato da Matteo Salvini. La leader del Front National ha fatto sapere che "è impegnata in campagna elettorale". Secondo indiscrezioni stampa il presidente ungherese invece non vuole rompere con il Partito popolare europeo e spera di evitare l'espulsione. Non ci sarà neppure alcun rappresentante del suo partito Fidesz.