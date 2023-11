Landini e Bombardieri: manovra sbagliata, governo non ascolta

Sindacati delusi dopo l'incontro col governo sulla manovra finanziaria.

"Continua ad essere una manovra sbagliata, il governo non ha cambiato nulla e non ascolta la piazza", dice il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Dello stesso parere il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri secondo cui "si conferma ancora una volta l'insensibilità alle tante richieste che vengono dalle piazze". "Alla domanda se è vero o falso che fanno cassa sulle pensioni, non hanno risposto, come ci aspettavamo", ha aggiunto Bombardieri.