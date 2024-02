Landini (Cgil): "Basta chiacchiere, governo apra una trattativa seria"

"Chiediamo che si apra una trattativa seria, di annunci, perché di chiacchiere ne ho già sentite anche troppe, mentre il governo è da luglio che non ci sta incontrando".

Lo ha affermato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando con i giornalisti in occasione della manifestazione di Firenze dopo il grave incidente costato la vita a 5 operai. "Siamo convocati lunedì mattina - ha proseguito -. Bene, si apra una trattativa seria, non sia il solito film dove ci tengono mezz'ora a Palazzo Chigi per poi fare quello che vogliono".