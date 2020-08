Lampedusa, Nello Musumeci: 38 nuovi migranti positivi al coronavirus

"I nostri operatori sanitari, che non smetterò mai di ringraziare, mi hanno informato che a Lampedusa sono stati individuati 38 nuovi migranti positivi al Covid-19". Lo dice il governatore siciliano Nello Musumeci, aggiungendo: "E' l'ennesimo episodio. Non comprendiamo l'atteggiamento dell'esecutivo che, oltre a non chiudere i porti, non si è ancora pronunciato sullo 'stato d'emergenza' per quell'isoletta a più di due mesi dalla nostra richiesta".