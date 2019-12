La Santanchè vuole fare una sorpresa al figlio: sbaglia treno e finisce a Napoli

"Vado alla stazione e salgo sul treno per Milano Centrale. Mi sembrava che ci fosse qualcosa di strano, poi vedo la scritta: Napoli". Comincia così il video con cui Daniela Santanchè racconta su Instagram la sua ultima disavventura. La parlamentare di Fratelli d'Italia era intenzionata a fare una sorpresa al figlio rientrando a casa per cena ma in stazione, probabilmente a causa della fretta, ha sbagliato treno.

Una piccola odissea che non si è conclusa all'arrivo nel capoluogo campano: il mezzo era in forte ritardo, e non ce ne erano altri in partenza per Milano. La parlamentare, quindi, ha dovuto pernottare nella città partenopea.