La Russa su Vannacci: "Lo rispetto come generale, dubbi sul politico"

"Non ho il piacere di averlo conosciuto, non me lo ricordo, come generale lo rispetto, come politico ho qualche dubbio". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sul candidato della Lega alle Europee, Roberto Vannacci. "Ha detto delle cose ovvie, altre sulle quali si può essere altrettanto ovviamente contrari", ha aggiunto citando il caso in cui il generale ha evocato la X Mas in un video elettorale. Per La Russa l'unico risultato è che i militari del Comsubin "alle parate del 2 giugno hanno sempre gridato 'decima' tranne quest'anno".