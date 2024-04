La Russa: "Scurati fa soldi con Mussolini, aspetto una trilogia su Stalin"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Bianca Berlinguer alla Conferenza Programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara, ha parlato del caso Scurati.

"Già fa un sacco di soldi parlando di Mussolini, non lo voglio aiutare ancora. Mi aspetto una trilogia su Stalin", ha dichiarato La Russa. Il presidente del Senato, in merito al monologo dello scrittore cancellato dal palinsesto della Rai, ha poi aggiunto: "Io personalmente lo avrei mandato in onda ma non gli avrei dato neanche una lira. Poi avrei detto, magari con un sottotitolo, 'questo signore va in onda, sappiate però che per questo minuto e mezzo prende 1.800 euro, sta parlando a fattura'".