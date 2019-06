La Lega vota con l'opposizione per nuovi fondi a Radio Radicale | M5s: "Pioggia di soldi ingiustificata"

E' passato in commissioni congiunte Bilancio e Finanze della Camera l'emendamento del Pd che prevede per Radio radicale un ulteriore finanziamento di 3 milioni per il 2019. Di fatto salvando la radio dalla chiusura. Il testo è stato riformulato su proposta della Lega ma il governo con il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, aveva dato parere contrario. A favore hanno votato la Lega e tutti gli altri partiti, no da M5s.

La deputata del Pd Silvia Fregolent, capogruppo in commissione Finanze, spiega: "La Lega vota con le opposizioni per salvare la radio, mentre i 5 stelle votano contro seguendo le indicazioni di parere contrario del viceministro Laura Castelli".



M5s: "Pioggia di soldi ingiustificata" - "Su Radio radicale la soluzione più equa era di finanziare la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, fino a una spesa massima di 1 milione di euro nel triennio. L'emendamento proposto dalle opposizioni ha disposto invece di erogare altri 3 milioni di euro nel solo 2019 ad una radio che ne riceverà già 9 quest'anno. Una scelta a cui hanno aderito tutti i partiti, Lega compresa, e che ci ha trovato fortemente contrari". Lo affermano i deputati M5s delle commissioni Bilancio e Finanze.



Vigilanza Rai, niente accordo Lega-M5s: salta voto su Foa - Salta il voto in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione contro il doppio incarico al presidente Marcello Foa, nominato anche presidente di RaiCom. I due gruppi di maggioranza, in una riunione di 20 minuti avvenuta fuori dell'aula di San Macuto, non hanno trovato l'accordo sull'emendamento presentato dal capogruppo della Lega, Massimiliano Capitanio, e hanno fatto mancare il numero legale. Se ne riparlerà la prossima settimana.