La Lega ribadisce: "Nessuno stop al reddito di cittadinanza"

"Non c'è nessuna intenzione di bloccare il reddito di cittadinanza". Ad assicurarlo sono fonti della Lega che ribadiscono come non ci sia "alcuno scontro" con il Movimento 5 Stelle. A rendere necessaria la precisazione il rilancio sui giornali di una dichiarazione di Giancarlo Giorgetti rilasciata nel 2017 a Bruno Vespa e resa nota nel libro in uscita in questi giorni.