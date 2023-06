"L'Europa presente", l'iniziativa del Parlamento europeo approda a Napoli

I panel - L'iniziativa, alla sua seconda tappa dopo quella di Bari, prevede tre panel che abbracciano diverse tematiche: "È il tempo del Sud. Le autonomie e gli attori sociali al tempo di Next Generation e delle riforme"; "Da Ventotene a Kyiv. L'Europa nel mondo tra conflitti, democrazia e diritti umani"; "Le parole dell'Europa. Istruzione, cultura e informazione per l'Unione che verrà". Previste anche performance musicali e culturali.

Gli ospiti - Tra i vari interventi si segnalano quelli di Alessandro Alfieri, vice-capogruppo Pd al Senato, commissioni Affari esteri e Difesa; Enzo Amendola, deputato, commissione Affari esteri e comunitari; Lucia Annunziata, scrittrice, giornalista e conduttrice; Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Maurizio De Giovanni, scrittore e sceneggiatore; Rachele Furfaro, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Foqus; Stefano Graziano, deputato, commissione Difesa e commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Lorenzo Guerini, presidente Copasir; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Oleksandra Matviichuk, Premio Nobel per la Pace 2022; Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo; Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani e digitali; Renato Quaglia, direttore della Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli; Marco Sarracino, deputato, commissione Lavoro, pubblico e privato; Roberto Speranza, deputato, commissione Cultura, scienza e istruzione; Sviatlana Tsikhanouskaya, Premio Sakharov per la libertà di pensiero 2020 del Parlamento europeo.