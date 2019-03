Italia-Cina, Mattarella: "Scambi economici siano equi e trasparenti"

"Lietissimo di contraccambiare l'ospitalità di Xi" - Il capo dello Stato, in un'intervista rilasciata a diversi media cinesi, ha quindi affermato di essere "lietissimo di poter contraccambiare la straordinaria ospitalità che il Presidente Xi mi ha riservato nel 2017. La sua visita in Italia, a Roma e a Palermo, e gli incontri che egli avrà con le più alte cariche dello Stato, manifestano la solidità del legame, e del reciproco rispetto, tra i nostri due Paesi".



"Servono investimenti nelle infrastrutture" - Auspichiamo che con la visita del presidente Xi Jinping "possano scaturire intese, idee, progetti, nei quali il partenariato italo-cinese possa ulteriormente svilupparsi, anche a più generale beneficio della collaborazione tra Europa ed Asia, che necessita di un volume, sempre maggiore, di investimenti sostenibili in infrastrutture, per assicurare un futuro di benessere e di pace per le tutte le popolazioni dei due continenti", ha precisato Mattarella.



"L'Italia tutelerà la sicurezza degli investimenti" - "L'Italia - ha aggiunto il presidente della Repubblica - è impegnata, assieme ai suoi partner europei e internazionali, a dialogare con la Cina, per permettere alle imprese delle due parti di operare in maniera equa; e di favorire l'accesso ai rispettivi mercati, tutelando in particolare la sicurezza degli investimenti e la proprietà intellettuale, nonché i principi e standard, irrinunciabili, relativi alla sostenibilità degli interventi sotto il profilo sociale, economico e ambientale".



"Via della Seta importante anche sul piano culturale" - Secondo Mattarella "la partecipazione dell'Italia alla 'Via della Seta e della conoscenza' assume significato, e importanza, anche sul piano culturale e su quello delle relazioni tra persone, lungo cui viaggiano progetti culturali, idee, scambi di conoscenze, nuove opportunità, scientifiche, tecnologiche e della contemporaneità. Sempre più turisti cinesi visitano il nostro Paese, sempre più giovani italiani studiano in Cina e cinesi in Italia, si moltiplicano gli accordi tra Università dei due Paesi per progetti di ricerca congiunti e scambi accademici".



"La Cina ha un ruolo decisivo nella sfida ai cambiamenti climatici" - Durante la lunga intervista, il capo dello Stato si è soffermato anche sulla lotta alle cause che provocano i cambiamenti del clima: "La pace non è tale senza sviluppo, senza giustizia sociale, senza tutela dell'ambiente. Per questo siamo impegnati, insieme, a promuovere l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e a lottare contro i cambiamenti climatici: una sfida in cui alla Cina tocca un ruolo decisivo, crescente, e l'Italia e' pronta a dare il suo contributo".