Isis, Di Maio: "In Italia poche decine di foreign fighter"

A margine del summit della coalizione anti Isis, in corso a Washington, il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha detto che in Italia i foreign fighter "sono poche decine". Di Maio ha anche annunciato che la prossima riunione della coalizione anti-Daesh si svolgerà in Italia, "nel 2020 e con formato allargato" anziché con lo "small group" di oggi.