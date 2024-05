Lodi, il rapper Nyloz Gringo attacca un consigliere comunale di FdI in un video | "Lo denuncio"

Il testo Pochi giorni fa, infatti, il cantante ha lanciato il suo ultimo brano. Una replica, in pieno stile rap, al consigliere di Fratelli di Italia etichettato come "pazzo e fascistone". Il video della canzone - girato a Lodi tra le case popolari nel quadrilatero di via Isella, a ridosso di via Lodino - si apre proprio con le parole pronunciate, durante un consiglio comunale, da Gianmario Invernizzi: "Via Lodino più che sistemata, va bonificata. Siete degli indios".

Parte da qui la risposta di Nyloz: "Per quelli come te servirebbe la prigione, sei schifo per la Nazione". In una strofa viene citato anche il figlio: "E giuro per tuo figlio, mi dispiace di cuore. Un padre come te non fa onore".

Nel mirino del cantante è finita anche l'ex sindaco leghista di Lodi, Sara Casanova: "La provincia di Lodi è il posto più inquinato. E sì grazie al c...., guarda chi c'è stato, schifo la Casanova". E ancora: "Lodi è sulla mappa per qualcosa di sbagliato, la storia delle mense non abbiamo dimenticato".

Oltre ad annunciare la denuncia nei confronti di Nyloz, il consigliere di Fratelli d'Italia ha invitato anche i lodigiani a farlo e a chiedere il risarcimento. "La cosa che mi ha fatto più arrabbiare in questa canzone, sono le offese per la città di Lodi", ha affermato Gianmario Invernizzi.