Intesa Letta-Calenda, Renzi: "È occasione persa, noi andremo avanti soli"

". Così, leader di, commenta a "" l'alleanza tra, segretario del Pd, e, leader di Azione, uniti in vista delle elezioni politiche in programma il. "Rispetto quello che hanno deciso di fare, ma è esattamente l'opposto della mia idea di politica: per una battaglia si può perdere una poltrona, ma non va bene che per mantenere una poltrona si debbano fare certe alleanze. Come per esempio portare, esponente della sinistra estrema, dentro una coalizione con Calenda o addiritturacon il simbolo del Pd", commenta il senatore.

"Loro sono liberi di fare quello che vogliono - ribadisce Renzi -

noi con libertà, con coraggio andremo da soli

, ma spero insieme a tanti italiani". "Calenda si allea con uno, Fratoianni, che oggi pomeriggio ha votato contro l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. E Letta ha cominciato la campagna elettorale proponendo una nuova tassa", considera.

"Per entrare in Parlamento basta il 3%, con quello io sono convinto che faremo la differenza. Se Calenda vuole stare con Di Maio, se Letta vuole stare con Fratoianni io la ritengo una

marmellata indistinta che alla fine non fa il bene del Paese perché favorisce la vittoria della Meloni

", conclude Renzi.