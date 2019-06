Intercettazioni, Bonafede: Paese ha bisogno di verità, non di bavagli

Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, l'Italia "ha bisogno di più verità e non di bavagli". Lo ha detto in un'intervista a Porta a Porta parlando delle intercettazioni. Il Guardasigilli ha aggiunto che "la privacy è un diritto sacrosanto" e che la riforma alla quale mira "vuole blindare le intercettazioni" per "evitare fughe di notizie".