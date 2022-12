Intercettazioni, Anm: "Accuse gravi, Nordio contestualizzi"

Sul tema delle intercettazioni, l'Anm risponde al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha dichiarato: "Sono diventate uno strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica, proporremo una profonda revisione".

Lo fa per bocca del presidente Giuseppe Santalucia, che afferma: "Il ministro Nordio parla dimenticando che nel 2017 è intervenuta una legge che ha riscritto la disciplina processuale delle intercettazioni al solo fine di evitare la divulgazione indebita in danno della riservatezza. Vorremo capire, prima di questi strali che il ministro lancia, se quella legge ha avuto effettiva attuazione, se ha dimostrato lacune o se ci sono carenze". Santalucia poi aggiunge: "Siamo tutti d'accordo che non devono essere divulgate ma bisogna contestualizzare accuse così gravi".