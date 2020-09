Intention poll elezioni: testa a testa in Puglia, in Toscana Giani avanti

In base al primo intention poll Tecnè per Mediaset, alle regionali in Puglia Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5s) al 13-17'% e Ivan Scalfarotto (Iv) al 0,5-4,5%. In Toscana il candidato del centrosinistra Eugenio Giani sarebbe in vantaggio di circa 3 punti percentuali su Susanna Ceccardi (centrodestra). Irene Galletti (M5s) è stimata tra il 4,5 e l'8,5%.