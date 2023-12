Intelligenza artificiale, l'appello di 34 associazioni culturali al governo: “Servono regole chiare”

L'AI Act europeo - trentaquattro associazioni di imprese, autori e artisti dell'intero mondo culturale - chiede al governo italiano di cambiare posizione in merito al regolamento sull'Intelligenza artificiale europea.

"L'Italia sostenga le previsioni sugli obblighi di trasparenza sulle fonti di contenuti con cui sono addestrati gli algoritmi dell'intelligenza artificiale - è l'appello lanciato in vista del trilogo del 6 dicembre, che avrà all'ordine del giorno il delicato negoziato per approvare l'AI Act -. È necessario un quadro di regole chiare ed efficaci che l'autoregolamentazione non può garantire".