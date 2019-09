Infrastrutture, De Micheli: su grandi opere fare operazione verità

Sul tema delle grandi opere serve "un'operazione verità che racconti agli italiani come, anche nella disponibilità di riconoscere che qualcuna di queste possa non essere necessaria, non possiamo lasciare questo Paese fuori dall'Europa in termini di collegamenti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che auspica un percorso di legislatura basato su una "maggiore sostenibilità ambientale".