27 giugno 2021 13:38

Con Grillo o con Conte? Ecco come si schierano i big M5s

Nel Movimento 5 Stelle è guerra di nervi tra il garante e co-fondatore, Beppe Grillo, e il leader in pectore, Giuseppe Conte, sempre deciso a ragionare su un disimpegno dopo le uscite del comico genovese, giovedì scorso, nelle assemblee con i parlamentari. La situazione e' ancora in stallo, dall'entourage dell'ex premier spiegano, in maniera molto sintetica, che non ci sono novità né sviluppi nell'opera di ricucitura, tantomeno un contatto tra i due "sfidanti". I pontieri, però, sono all'opera per provare innanzitutto a far scendere i gradi della tensione sotto il livello di guardia, poi sarà fatto un tentativo per capire se i cocci di questo rapporto si sono possono rimettere insieme o se la frattura è davvero irrecuperabile. Ecco come si schierano i big del Movimento.