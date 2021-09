Incidenti sul lavoro, Orlando: "Nuove norme già dalla prossima settimana"

Ansa

"Dobbiamo introdurre delle norme e lo faremo molto presto, credo già la prossima settimana, per poi varare un piano di carattere più complessivo". Lo afferma il ministro Andrea Orlando, affrontando il tema degli incidenti sul lavoro. Servono "norme che individuino sanzioni più tempestive per imprese che non rispettano le regole, che facilitino la possibilità di raccogliere i dati per chi compie violazioni" e poi "vanno potenziate le strutture di controllo".