Inchiesta Open, Renzi: "Non ho commesso reati, violata la Costituzione"

Ansa

"Io non ho commesso nessun reato". Lo ha detto, in relazione all'inchiesta sulla Fondazione Open, il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella seconda giornata di lavori della Leopolda, a Firenze. Sul fatto di essere indagato per finanziamento illecito ai partiti, chiarisce: "Quale reato si contesta? Quei soldi non solo sono tracciati, ma tutti bonificati. Noi non abbiamo violato leggi, mentre altri hanno violato l'articolo 68 della Costituzione".