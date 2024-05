Inchiesta Liguria, Toti: "Non ho commesso reati, dimostrerò la mia correttezza"

Giovanni Toti ha parlato in merito all'inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria, per cui è stato posto agli arresti domiciliari.

"Non ho commesso alcun reato. Ora penso ad arrivare all'interrogatorio preparato per dimostrare la correttezza del mio operato", sono le parole consegnate dal governatore al suo legale, Stefano Savi. Toti e il suo avvocato stanno mettendo a punto la linea difensiva in vista dell'interrogatorio davanti ai pm di Genova, atteso tra un paio di settimane.