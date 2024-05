Inchiesta Liguria, terminato l'interrogatorio di Giovanni Toti in caserma della Gdf

Il governatore, ai domiciliari con l'accusa di corruzione e falso , ha risposto a tutte le 180 domande dei pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde, titolari dell'inchiesta sulla corruzione in porto. Con loro anche il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. L'area non è stata accessibile ai cronisti.

Tgcom24

Ad assistere Toti, che ha sempre dichiarato di non aver commesso reati, c'era il suo legale Stefano Savi. Durante l'interrogatorio non sarebbero state depositate memorie difensive, che potrebbero tuttavia essere allegate in seguito su valutazione dei legali.