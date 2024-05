Inchiesta Liguria, i pm riascolteranno le parole di Roberto Spinelli sui finanziamenti

I pm di Genova, che indagano sul presunto sistema di corruzione in Liguria che ha portato all'arresto di Giovanni Toti, riascolteranno, forse già da lunedì, il file della registrazione dell'interrogatorio di Roberto Spinelli, figlio di Aldo, e in particolare le parole trascritte come "finanziamenti illeciti".

Lo stesso figlio dell'imprenditore, con una comunicazione dei legali di venerdì, ha sostenuto di aver detto invece "finanziamenti leciti". Per gli inquirenti allo stato fa fede la trascrizione effettuata e, comunque, da quanto chiarito, questo aspetto non cambia il quadro per l'imputazione di corruzione.